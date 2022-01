Původní stromy podél stezky byly před stavbou vykáceny, většinou už byly nezdravé. Lidem ale vadí, že se na místo nevrátily stromy, jak se původně plánovalo, ale pouze keře. Z bezpečnostních důvodů ale vzrostlé stromy nebylo možné vysázet.

Aleje ovšem rostou podél cest odjakživa a dotvářejí ráz krajiny. Jenže v době, kdy cesty a stromořadí vznikaly, neexistovalo nebezpečí, že by náraz do stromu u cesty mohl přinést fatální následky.

Teď už takové nebezpečí je, náraz do stromu se stal osudným pro mnoho řidičů či spolujezdců v autech. Aleje od cest proto mizí. Těžko říct, jestli je to správné nebo není. Z hlediska bezpečnosti provozu určitě, ale stále je možné, tam, kde to technicky jde, instalovat před stromořadí svodidla. Není to estetické, ale bezpečnější. Ovšem také je třeba připomenout, že auta ovládají lidé. A je hlavně na nich, aby bezpečně dojeli do cíle. Ať už jedou alejí, či planinou.