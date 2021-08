Výrazně totiž vzrostly a nadále rostou ceny snad všech stavebních materiálů. A mimo to je těchto materiálů na trhu nedostatek.

To vše logicky zvýší náklady na stavby. A ceny vysoutěžené ve výběrových řízeních bude zřejmě velmi těžké, zřejmě i nemožné, dodržet ve stanovené hladině. Navíc řada projektů je vázána časovým limitem kvůli dotacím.

Co poradit obcím, městům, stavebníkům? Přibrzdit, nestavět, nějakou dobu počkat, až bude materiálu dostatek a možná pak půjdou ceny zase dolů? Nebo to risknout s tím, že se snad situace zlepší? Každopádně investoři nejsou v lehké situaci a doplatí na to opět ten nejnevinnější – řadový občan. Protože mnoho projektů, které mohou vyšší ceny ovlivnit, je určeno především pro obyčejné lidi.