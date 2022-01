Netradiční a zajímavý způsob, jak nenásilnou a nevtíravou formou dostat dětem do hlavy základní informace, našli ve škole v Boru. Na schodiště nechali nalepit pádové otázky. Prozatím je to na zkoušku, takže toho více není, ale další vzdělávací prvky v podobném duchu mají přibývat.

Je to věc, která do školy určitě patří. Na jednu stranu to oživí fádní schodiště, na stranu druhou je to pomůcka ve vzdělávání. Děti po schodech stoupají několikrát denně, a tak se jim prostě informace, které tak často budou mít na očích, do hlavy dostanou.

Samozřejmě, že základem je stále výuka a výklad učitele či učitelky. A k tomu přístup samotného žáka k výuce, jeho rodičů a blízkých. Jenže každý ví, že informace k nám proudí prakticky odevšad a mnohdy nám v hlavách zůstane něco, s čím se střetáváme dennodenně, aniž bychom to nějak výrazněji vnímali. Krok základní školy v Boru je přesně tím příkladem.

Určitě by nebylo od věci, kdyby se podobné vzdělávací prvky objevovaly i na dalších školách, ale nejen na školách. Mohly by být i v jiných veřejnosti přístupných objektech. Vzhledem k neustále se horšící úrovni češtiny v diskusích na sociálních sítích a na internetu je to více než potřeba.

