Už pěknou řádku let je Tachovsko bez nemocnice s akutní lůžkovou péčí. Pacienti se proto zotavují většinou ve Stodu nebo v Plzni.

V poslední době ale sílí snahy tuto situaci změnit. Zatímco kraj a současné vedení města preferují výstavbu nové nemocnice tzv. na zelené louce, je tady i iniciativa, která koketuje s myšlenkou využít areál bývalé nemocnice.

Myšlenky bezesporu obě sympatické, se společným cílem – zajistit pacientům z Tachovska kvalitní péči v rozumné vzdálenosti.

Finančně by se v obou případech jednalo o náklady ve stovkách milionů, vždyť areál stávající nemocnice by musel stát odkoupit a zrekonstruovat.

Ale z hlediska rozumu se jeví lépe nová nemocnice na kraji města. Protože zprovoznění současného areálu by přineslo komplikace především jeho okolí, kde by se značně zvýšil nejen dopravní ruch – sanitky by se musely proplétat ulicemi města, jejich sirény by pravděpodobně brzy rozčilovaly obyvatele okolí nemocnice, o parkování automobilů zaměstnanců a návštěvníků nemluvě. A i pro helikoptéry už platí jiná pravidla.