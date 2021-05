Pro český národ je zdražování piva vždy jedním z nejdiskutovanějších témat a národní nápoj teď bude zvyšovat svou cenu zřejmě ve většině restaurací a hospod.

Provozovatelé tím chtějí kompenzovat ztráty, vzniklé mnohaměsíčním uzavřením. Pivaři se tentokrát pravděpodobně na hospodské zlobit nebudou, důvod zvýšení cen je celkem pochopitelný. Navíc zdražení nebude tak drastické, za půllitr točeného to budou většinou tři koruny. A po tak dlouhém půstu si lidé rádi přijdou posedět a popovídat u sklenice piva.

Možná ale bude kvůli zdražení těžší vrátit Česko na spotřebitelskou úroveň z předchozích let. Loni jsme vypili v průměru na obyvatele o sedm litrů méně piva, než v roce předcházejícím. A bylo to nejméně za posledních 60 let.

Prvenství naší země v celosvětovém pořadí to určitě neohrozí, méně vypitého piva není žádná tragédie, ale je pravda, že pivovarnictví je velmi důležitou součástí české ekonomiky. A tu je potřeba podporovat.