Jiří Kohout | Foto: Deník

Policistů je na Tachovsku málo. To je už léta se vlekoucí problém, který se daří zacelovat velmi, velmi pomalu. Snad každý ministr vnitra, který v posledních volebních obdobích do kraje a do tachovského okresu zavítal, sliboval, že udělá maximum pro to, aby se tento stav změnil.