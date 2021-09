Omlouváme se všem cestujícím, ale vlak bude asi o třicet minut opožděn. Toto hlášení si ve vlacích národního dopravce musí vyslechnout cestující poměrně často. Akorát časový údaj bývá odlišný a někdy se i podaří zpoždění zkrátit.

Například v pondělí odpoledne odjel vlak z Prahy do Chebu místo s původně hlášeným třicetiminutovým zpožděním jen se sedmnáctiminutovou sekerou, kterou se cestou podařilo snížit ještě o dvě minuty. Hurá!

Ano, vlaky i přes všechny nešťastné události posledních let patří stále k nejbezpečnějšímu a nejpohodlnějšímu typu cestování. Jenže cesta pro dvě osoby z Tachovska do hlavního města stojí více než 700 korun. To není málo. Ze čtyř takových cest za poslední měsíce, tedy osmi jízd, jich šest nabralo dosti výrazné zpoždění. To také není málo. S tím už by národní dopravce opravdu měl něco dělat.

Tak alespoň že ty lokálky jely vždycky na čas. Jenže to kodrcání, škubání a vrzání kousek za Planou ve směru na Tachov – na jednu stranu se bojíte, jestli se vlak nerozpadne, na stranu druhou to může vyvolat pořádnou bouři v žaludku.