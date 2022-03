Je to najednou takový nezvyklý, až trochu divný pocit, vejít do obchodu a nemuset automaticky sahat do kapsy pro respirátor FFP2 a nasadit si jej na obličej. Ano, už druhý den nemáme povinnost nosit ve vnitřních prostorách (tedy s výjimkou zdravotnických zařízení a prostředků hromadné dopravy) respirátory.

Mnozí lidé si na to budou znovu zvykat. Na to, že zase poznávají druhé, na to, že můžeme ukazovat, zda se umíme nebo neumíme na sebe usmívat. Anebo mračit. A na to, že někteří budou nadále chodit s respirátory nebo rouškami na obličeji – stejně jako bylo nemálo těch, kteří opatření nerespektovali, když bylo povinné.

Každopádně zrušení této povinnosti přineslo i do nálady lidí trochu uvolnění. Je to cítit – i přes všechny trable, které současná situace přináší, ať je to válka na Ukrajině, uprchlická krize nebo nekřesťansky drahé pohonné hmoty.

Lidé působí tak nějak spontánněji, lépe se jim dýchá – obrazně, i doslova. A to i přesto, že aktuální čísla vývoje covidu nejsou stále ještě k vyskakování si a k projevům jásotu.

