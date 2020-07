/KOMENTÁŘ/ Bavorské městečko Bärnau máme zjednodušeně řečeno „přes kopec“. Autem jste tam z Tachova za čtvrt hodiny.

Jiří Kohout | Foto: Deník

A jistě mnozí z vás už byli v Historickém parku, který vyrostl na okraji Bärnau jako skanzen středověkého života na pomezí Čech a Bavorska. Dodnes vzpomínám, jak jsme tam všichni na kost promokli při pokládání základního kamene, než se vystřídali všichni řečníci. A ono už je to deset let. Ano, Historický park, který společně iniciovali spolky Via Carolina (za Bavorsko) a Terra Tachovia (za Česko), slaví desetileté výročí. A tak vedení parku přichystalo pro návštěvníky s trvalým bydlištěm v Tachově milý dárek – slevu 50% na cenu vstupného. Možná to i teď, v době, kdy se cestovní ruch vzpamatovává z koronavirové rány pod pás, pomůže udržet a snad i zvýšit návštěvnost. Historický park si to zaslouží. Je to unikát a my Tachované můžeme být hrdí, že na jeho vzniku máme nemalý podíl. A výlet do parku vřele doporučuji, je tam mnoho zajímavého k vidění. A když tam pojedete, zkuste tam něco nafotit a poslat nám to. Díky.