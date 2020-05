Takže vycházky do okolí obcí a měst zvítězily. Všiml jsem si to i u řady mých známých na sociálních sítích. Fotky a komentáře o jejich zážitcích z objevování krás za humny se začaly docela rychle množit. Také jsem nelenil a vydal se několikrát za objevováním zajímavých a hezkých míst našeho okresu.

No rozhodně jich není málo. Fotogalerie z některých vycházek jsem zveřejnil v minulých týdnech i na webu Tachovského deníku. A co vy, čtenáři, máte v tachovském okrese svá oblíbená, zajímavá a třeba i romantikou dýchající místa? A nevadilo by vám se o ně podělit s ostatními čtenáři?

Zkuste mi napsat na e-mail jiri.kohout@denik.cz, pošlete fotografie, nebo i více snímků, vašich oblíbených míst, můžete připsat i nějaký komentář, proč zrovna k onomu místu máte tak blízký vztah. Z vašich snímků pak vytvoříme jistě poutavou a zajímavou fotoreportáž.