/KOMENTÁŘ/ Před týdnem jsem v tomto sloupku psal o tom, že houby rostou. Ale to jsem měl jen zprostředkované informace.

Jiří Kohout | Foto: Deník

Nedalo mi to a musel jsem se přesvědčit, jestli se skutečně dají houby najít. Výsledek předčil moje očekávání. Nádherný křemenáč padl na smaženici, dva velcí kováři a dva podhříbci naplnili po usušení středně velkou sklenici. Počasí houbám přeje. Fotogalerii z mého výletu do lesa nedaleko Studánky najdete na webu Tachovského deníku. Neváhejte, jděte do lesa a houby foťte a pošlete na e-mail jiri.kohout@denik.cz. Rádi je zveřejníme.