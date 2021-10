Bohužel, těm, kteří by si závažnost tohoto onemocnění měli vzít k srdci nejvíce, asi tento sad, ale ani žádná jiná připomínka, nic neřekne. Tedy pochybovačům, odpůrcům očkování, autorům a šiřitelům různých bizarních až hloupých teorií a nesmyslů, kterým – bohužel – stále ještě dokáže uvěřit nemalé množství lidí.

Připomínka je to důstojná, trvalá, určitě lepší, než zapalování čajových svíček v plastových kelímcích.

Sad z třešní ptačích bude připomínat v Tachově osm desítek obětí onemocnění covid-19. Připomene lidi, kteří odešli v nejkritičtějším období, kdy pandemie zasáhla tachovský okres přímo fatálně, tedy dobu od podzimu loňského do jara letošního roku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.