Sice stále ještě s nutností dodržování různých pravidel, z nichž některá ovšem v praxi doposud šla velmi těžko respektovat (zkuste dodržet dvoumetrový odstup v supermarketu od zákaznice, která zrovna ve stejný okamžik sáhne pro stejné okurky jako vy…).

Ale je to tady. Byť i samotní živnostníci, kteří lockdownem trpěli snad nejvíc, mají názory různé. Z médií známe případy, kdy některé hospody nebo kavárny už otevřely. Jeden hostinský v Tachově zase řekl, že vláda klidně mohla s rozvolněním počkat třeba do příštího pondělí. Těch pár dní už prý velkou roli nehraje. Těžko říct, jestli to je správné, nebo ne.

Počítat je třeba s tím, že poklidnou plynulost dnešních dní opět nahradí předvánoční shon a hektičnost, byť regulovaná 15 metry prostoru na jednoho zákazníka. V obchodech i hospodách, které smí zaplnit jen polovinu své kapacity. I tak je jedno téměř jisté. Lidé se tolik těšili, že ve čtvrtek večer, možná i v dalších dnech, se může naplnit, obrazně řečeno, dnes již zlidovělá filmová hláška, že bude v alejích zase… Však víte, co.