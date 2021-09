Svobodně a slušně vyjádřili názor, a tak to má být. Provolání jednoho z aktivistů na adresu ochranky už bylo jen nepříliš chytrým exhibicionismem jedince.

Středem zájmu se v pondělí odpoledne na stříbrském náměstí vedle premiéra stala skupina odpůrců jeho politiky, či spíše odpůrců jeho osoby. Už předem na sociálních sítích vyzývali k tomu, aby předsedovi vlády ve Stříbře dali najevo, co si o něm myslí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.