Možná právě teď, v době, kdy tachovský okres drží jedno nelichotivé prvenství v rámci republiky a má nejvyšší počet nemocných s covidem na 100 tisíc obyvatel, se projeví fakt, že v okrese chybí nemocnice.

Jenže s tím v současné době sotva někdo něco udělá. Když už nedokázaly nemocnici akutní péče navrátit do regionu mnohé vážně míněné, seriózní, ale ani populistické snahy z minulých let, nepůjde to ani teď.

Někteří uživatelé sociálních sítí neustále poukazují na ladem stojící areál bývalé nemocnice v Plané. Ale ani ten se hned tak nevzkřísí. Budovy jsou totiž v soukromém vlastnictví. A pokud by měly začít sloužit svému účelu, potřebovaly by mimo jiné nemalý zásah řemeslníků.

A tak jsou pacienti z tachovského okresu roztroušeni v různých nemocnicích celého kraje i mimo něj. Jiné řešení v tuto chvíli není. A dlouho nebude. Bohužel.