Oba patří do skupiny švábů a správa domu již zařídila jejich odbornou likvidaci. Tento týden se o zničení švábů a rusa domácího v domě postará specializovaná deratizační firma.

Podle odborné literatury je rus domácí (blattella germanica) rozšířen po celém světě, kromě veřejných zařízení se vyskytuje i v domácnostech. Dále se v odborné literatuře praví, že rus domácí jako všichni zástupci švábů je velmi odolný. A také se tam píše, že rus domácí se aktivně rozlézá do blízkého okolí.

Ale jsou i jiní rusi. Jeden takový Rus s velkým „R“, z Kremlu, v těchto dnech dokazuje, že má s brouky řádu švábů velmi společného. Především se nejraději rozlézá do blízkého okolí. Ostatně, to už dokázal v minulých desetiletích několikrát, teď zrovna agresivní invazí do Ukrajiny.

Na zastavení rusa domácího stačí chemické prostředky. Ale na rozpínavého šílence z Kremlu? To bude tvrdší oříšek. Jednotný postoj zbytku světa je určitě jedním z řešení.