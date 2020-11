Veřejnost nejprve kritizovala, že město dovoz nákupu zpoplatnilo paušální částkou, druhá vlna kritiky nastala, když právě kvůli reakcím na zpoplatnění město tuto službu pozastavilo.

Občané, kteří to potřebují, samozřejmě bez pomoci nezůstali. Radnice vyzvala, aby se přihlásili dobrovolníci, kteří by byli ochotni dovážet nákupy bezplatně. Přihlásilo se jich několik, a tak vše vlastně funguje dál.

Jakkoli někdo s postupem radnice nesouhlasil, rozhodnutí o zpoplatnění služby bylo logické a spravedlivé. Nákupy lidem totiž vozila pečovatelská služba. A vozila je lidem, kteří mají dlouhodobě řádně uzavřenou smlouvu a za tuto službu si platí. A teď začala dovážet nákup také lidem, kteří si do obchodu zajít nemohou v souvislosti s covidovými opatřeními.

Měla tento dovoz zboží obstarávat bezplatně, jak míní některé reakce na facebooku? Jak by k tomu přišli ti, kteří si službu léta řádně platí? Vůči nim by to nebylo spravedlivé. Ostatně, všichni kritici tohoto postupu se mohli mezi dobrovolníky přihlásit a zajistit nákup sami.