"Muž ročník 1958 sjel s vozem Citroën Xsara ze zatím nezjištěných příčin mimo komunikaci a narazil do stromu. Muž bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem. Veškerými okolnostmi a přesnou příčinou dopravní nehody se zabývají tachovští policisté," uvedla mluvčí policie Ivana Jelínková.

"Osobní automobil na silnici mezi Dlouhým Újezdem a Tachovem narazil do stromu. Asi 60 letý řidič utrpěl při nehodě velmi vážná zranění, kterým na místě podlehl," informovala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. "Naše lékařka mohla u muže pouze konstatovat smrt," dodala.

