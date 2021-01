Do jednosměrné ulice z protisměru vjel v neděli večer čtyřicetiletý řidič v Tachově. V ulici navíc naboural do domu a odešel. Policisté mu naměřili 1,4 promile alkoholu.

Nehoda v Okružní ulici. | Foto: Foto: Policie ČR

Nehoda se stala v 19.45 hodin v ulici Okružní. "Ve směru do ulice Sokolovská jel s vozidlem značky KIA Rio 40letý řidič, který nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky a svým schopnostem. Po projetí pravotočivé zatáčky do zakázaného směru jízdy nezvládl řízení, vyjel vlevo mimo komunikaci, kde přední částí vozidla narazil do kovového zábradlí, které přelomil a vyvrátil," popsala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.