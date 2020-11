Naštěstí jen s lehkým zraněním skončil hrozivě vypadající pár osobního auta z několikametrového srázu do prostor parkoviště. Nehoda se stala v pátek před polednem v centru Tachova, na parkovišti obchodního centra Kaskády.

Vozidlo spadlo na jiné auto, nehoda skončila s jedním lehkým zraněním. | Foto: HZS Plzeňského kraje

Jak informovala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková, 84letému seniorovi se nepodařilo nastartovat jeho osobní vozidlo značky Fiat Panda, které parkoval v ulici 1. máje. "Náhodné kolemjdoucí proto požádal, zda by jej neroztlačili z kopce dolů. Při jízdě Pionýrskou ulicí ve směru k Hornické se řidič snažil uvést motor do provozu," uvedla mluvčí. To se mu ale nepodařilo. S neovladatelným autem přejel kolmo Hornickou ulici ve směru k obchodnímu centru. "Poté vyjel mimo komunikaci, přejel přes travnatý pás a následně sjel ze srázu na parkoviště, které je pod úrovní Hornické ulice. S vozidlem spadl částečně na střechu a na zadní část zaparkovaného auta Škoda Fabia."