Čtyřicetiletého cizince transportoval podle Vítězslava Sladkého vrtulník letecké záchranky s těžkým zraněním, mimo ohrožení života, na emergency do Fakultní nemocnice v Plzni. „Ženu, 43 let, jsme převezli s podobným rozsahem zranění pozemní cestou na urgentní příjem,“ doplnil Sladký. Osobní auto ze zatím nezjištěného důvodu přejelo do protisměru, vyletělo ze silnice a nabouralo do stromu. Ze zdemolovaného vraku museli oba pasažéry vystříhat hasiči. „Dvě zraněné osoby jsme vyprostili pomocí hydraulických nástrojů,“ řekl mluvčí hasičů Petr Poncar. Nehodu dál šetří policisté.