Monika Šavlová dnes 11:35

Dopravní policisté z Tachova hledají svědky dopravní nehody, která se stala 14. srpna letošního roku. V ranních hodinách řidič vozidla tovární značky Seat Alhambra najel na pravou část nezpevněné krajnice, kde narazil do svislé dopravní značky Obec. S autem pak sjel do příkopu, kde narazil do výpustě betonového můstku.