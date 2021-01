Nehodou, která se stala ve čtvrtek v půl osmé ráno, se zabývají tachovští dopravní policisté. „Ve směru na Dlouhý Újezd jel s vozidlem Volkswagen Caddy 26letý řidič, který nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a svým schopnostem. Při projíždění pravotočivé zatáčky na zasněženém povrchu nezvládl řízení a vozidlo uvedl do smyku,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Vozidlo poté přejelo do protisměru, kde narazilo do směrového sloupku a poté skončilo vlevo mimo komunikaci, kde se vůz převrátil na levý bok a střechou pak narazil do stromu. „Při nehodě byl zraněný 23letý spolujezdec, a tak byl z místa převezen záchrannou službou do nemocnice na vyšetření, poté byl propuštěn do domácího léčení. Požití alkoholu u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Vzniklou škodu na vozidle odhadli na 50 tisíc korun. Nehodou se i nadále zabývají,“ doplnila mluvčí.