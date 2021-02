Oznámení o střetu auta s lesní zvěří přijali ve čtvrtek večer tachovští dopravní policisté. Zpracování takové dopravní nehody je podle mluvčí Dagmar Jirouškové běžnou činností, ovšem tentokrát vběhlo před auto zvíře, které běžně ve statistikách nehod nefiguruje – bobr.

Pod kola auta vběhl bobr. | Foto: Foto: Policie ČR

„Třicetiletá řidička jela s vozidlem Ford kolem Václavského rybníka u Svaté Kateřiny. Na hlodavce, který vyběhl do silnice, již nestačila zareagovat a přední částí auta do něj narazila. Po střetu zůstal ležet usmrcený bobr v silničním příkopu,“ popsala nehodu policejní mluvčí. Policisté řidičům připomínají, aby při projíždění lesních úseků byli předvídaví, opatrní a dbali zvýšené pozornosti, a to nejen s ohledem na svoji bezpečnost, ale i s ohledem na lesní zvěř – a nejen na tu, jak dokazuje uvedený případ, která jim může vyběhnout do cesty.