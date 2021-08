Nejdřív uslyšela velkou ránu, pak se z okolních kupé začal ozývat nářek zraněných. „Byla tam strašná spoušť. Mladá německá děvčata, která ve vagonu cestovala, byla v šoku a křičela,“ popsala Eva Rendl-Wypior bezprostřední okamžiky po srážce vlaků.

Eva Rendl-Wypior cestovala v rychlííku, který čelně narazil do osobního vlaku. Neštěstí se stalo ve středu v Milavčích na Domažlicku. Ona naštěstí zraněná nebyla, její dcera a zeť skončili v nemocnici. | Foto: Deník/Klára Mrázová

Ve středu ráno se vydala z Radonic u Milavčí, kde bydlí, s dcerou a zetěm na výlet do Prahy. „Vzali jsme si koloběžky. Dojeli jsme autem do Domažlic a nastoupili do Západního expresu,“ uvedla.