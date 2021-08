Dopravní nehoda na sídlišti v Tachově mohla mít fatální následky. Na jinak frekventovaném hřišti si v tu dobu naštěstí žádné dítě nehrálo. Řidič jel příliš rychle.

Cizinec nezvládl v Tachově auto, přerazil plot a vletěl na dětské hřiště | Foto: PČR

K nehodě došlo ve čtvrtek po sedmnácté hodině v Tachově ve Stadtrodské ulici. „Ve směru ke světelné křižovatce jel uvedenou ulicí 30letý cizinec s vozidlem značky BMW. Při projíždění táhlé pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu komunikace a svým schopnostem, na mokrém povrchu vozovky nezvládl řízení, auto uvedl do smyku a vyjel do protisměru,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková s tím, že řidič přejel přes chodník a několik metrů pokračoval po travnaté ploše, až narazil do kovového oplocení dětského hřiště, kde v jeho prostoru zůstal stát.