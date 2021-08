Naštěstí pouze lehká zranění si vyžádala nehoda, která se stala ve čtvrtek kolem třetí hodiny odpoledne u Bonětic.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Řidič nákladního automobilu Scania s návěsem jel z Boru na Bonětice. V pravotočivé zatáčce se dostal do smyku, návěs se měl podle policie vyhnout do protisměru, kde právě projíždělo osobní auto značky Opel. Následoval střet, při kterém byli zraněni členové posádky osobního automobilu. V něm cestovalo nezletilé dítě, řidička ročníku 1978 a muž a žena, oba ročník 2003. Všechny čtyři osoby byly s lehkými zraněními převezeny do nemocnice ve Stodu. Alkohol u řidičů byl vyloučen dechovými zkouškami, policie se nehodou nadále zabývá.