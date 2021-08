Dálniční policisté hledají svědky nehody z 13. července i řidiče předjížděného vozidla. Nehoda se stala ve 20 hodin na dálnici D5 u Kostelce na ve směru jízdy na Plzeň.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lada Součková

Řidič černé Škody Octavia předjížděl nákladní soupravu a nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám. Na mokré komunikaci dostal smyk, vjel do středového travnatého pásu, narazil do středových dvojitých svodidel. Po nárazu se vozidlo odrazilo a vrátilo na dálnici, kde mohlo narazit do předjížděné nákladní soupravy. Policisté žádají řidiče, kteří projížděli uvedeným úsekem, zda nemají k dispozici kamerový záznam nehody. Případní svědkové se mohou ozvat na telefonní číslo 974 337 501.