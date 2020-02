Havárie dodávky do svodidel u Ostrova u Stříbra zaměstnala v úterý ráno záchranáře.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

"Po čtvrté hodině ranní jsme zasahovali u nehody u Ostrova u Stříbra. Dodávka tady narazila do svodidel," informovala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Na místo vyjely dva vozy záchranné služby ajedna převozová sanitka. "Celkem jsme tranportovali do nemocnice pět mužů ve věku 25 až 40 let, dva z nich do Fakultní nemocnice Plzeň, tři pak do Stodské nemocnice. Všichni utrpěli lehká zranění," doplnila mluvčí.