Pořádnou dávkou alkoholu posilněn vyrazil na cestu v noci ze soboty 22. června na neděli jednašedesátiletý řidič. Jízdu však nezvládl a mezi Novou Hospodou a obcí Čečkovice sjel do příkopu a následně obrátil auto na střechu. Vzhledem k tomu, že nadýchal 2,12 promile, měl skutečně štěstí, že z nehody vyvázl pouze s lehčím zraněním. Na místo vyjížděly všechny složky IZS.

Opilý řidič obrátil auto na střechu mezi Novou Hospodou a Čečkovicemi. | Foto: facebook SDH Bor

„V 01.25 hodin jel řidič r. 1963 s vozidlem Ford Galaxy po sil. č. II/200 ve směru jízdy od obce Nová Hospoda na obec Čečkovice. Podle dosud zjištěných informací při průjezdu levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a stavu pozemní komunikace a vjel do pravého silničního příkopu, kde poškodil dva směrové sloupky a následně se vozidlo převrátilo na střechu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče, který byl převezen do nemocnice k ošetření. Provedená dechová zkouška byla pozitivní s výsledkem 2,12 a 2,11 promile alkoholu v dechu. Řidič se následně podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve. Příčinou a veškerými okolnostmi dopravní nehody se policisté nadále zabývají,“ uvedla k nehodě mluvčí policie Barbora Šmaterová. „Muž utrpěl lehčí zranění a byl dopraven k dalšímu ošetření do Stodské nemocnice,“ doplnila mluvčí záchranářů Mária Svobodová. Místo nehody zajistili dobrovolní hasiči z Boru a profesionální hasiči z Tachova, kteří hned po příjezdu provedli potřebná protipožární opatření a po celou dobu vyšetřování zajišťovali nasvícení komunikace a havarovaného vozidla.

Policisté proto opakovaně vzkazují všem řidičům, aby měli na paměti, že v České republice je nulová tolerance k alkoholu za volantem.