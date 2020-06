První nehoda se stala v pátek 5. června kolem 21 hodiny Lhotky, kde 41letý cyklista vlivem silné opilosti nezvládl řízení kola na rovném úseku komunikace a havaroval v silničním příkopu. Z místa byl záchrannou službou převezen do nemocnice.

Druhá nehoda se stala 8. června v podvečer v Tachově. Vilémovskou ulicí jel 40letý, který nezvládl řízení a spadl na silnici. ,,Při tom utrpěl zranění, a tak byl z místa převezen do nemocnice. Před tím policisté provedli s cyklistou pasivní dechovou zkoušku, která prokázala přítomnost alkoholu. Přesná hodnota bude zřejmá až na základě výsledku zkoumání odebraného vzorku krve," informovala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Oběma případy se dopravní policisté zabývají i nadále.

V souvislosti s tím policisté připomínají, že požití alkoholu před jízdou je nepřípustné nejen u řidičů motorových vozidel, ale i u cyklistů. Navíc v obou případech došlo k pádu na komunikaci a ke zranění hlavy – nutno podotknout, že ani jeden z cyklistů neměl na hlavě ochrannou přilbu. Ta je sice ze zákona povinná do 18 let, nicméně i dospělému člověku může při pádu minimalizovat zranění hlavy, a právě takové zranění patří k jednomu z nejzávažnějších. Proto by měli i dospělí cyklisté dbát na svoji bezpečnost a správně nasazenou cyklistickou helmu používat.