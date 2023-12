Nejspíš na kuráž si při sněhové kalamitě dal pár piv nebo panáků řidič kamionu předtím, než vyrazil na dálnici D5 od Rozvadova směrem na Prahu. Kvůli požitému alkoholu ztratil nejen zábrany, ale také kontrolu nad svým vozidlem, na 139. km havaroval, zablokoval vozovku, čímž způsobil dlouhou kolonu a mnoha dalším řidičům za ním jedoucím zajistil nepříjemné nocování na dálnici, kam se po celou dobu snášel sníh.

Noční nehoda kamionu na D5 u Přimdy. | Foto: SDH Bor

„Ráno v půl třetí řídil 42letý cizinec nákladní vozidlo tovární značky DAF po dálnici D5 ve směru od Rozvadova na Prahu. Nepřizpůsobil rychlost jízdy a na zasněžené vozovce dostal s vozidlem smyk, narazil do středových svodidel a zůstal stát napříč dálnicí,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Brožová. Dálnice byla na několik hodin uzavřena. „Řidič nákladního auta se podrobil dechové zkoušce, která ukázala 1,54 promile alkoholu v krvi. Cizinec byl proto zadržen a umístěn do policejní cely. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala policejní mluvčí Dagmar Brožová. „Muž, ročník 1981, byl s lehčími zraněními převezen do Stodské nemocnice,“ doplnila mluvčí záchranářů Mária Svobodová.

Zdroj: Antonín Hříbal

Na místě zasahovali také dobrovolní hasiči z Boru. „Obcházeli jsme auta v koloně a vyptávali se lidí, zdali něco nepotřebují. Bohužel jsme mnohde narazili na nadávky a výčitky na naši adresu. Chápu, že panovala nervozita, zima, tma, ale rád bych všechny ty, kteří si myslí, že si pouze točíme hodiny, jak nám bylo řečeno, upozornil, že vyjíždíme zadarmo ve svém volném čase,“ neskrývá smutek nad některými reakcemi řidičů Jiří Matlák, velitel družstva SDH Bor.