Přiletět pro něj musí vrtulník, končí v nemocnici. Reálně mu hrozí, že skončí i před soudem coby obžalovaný z ublížení na zdraví z nedbalosti, ale po šestnácti měsících šetření policie dochází k závěru, že není důvod ho více trestat. „Věc byla odložena, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu,“ potvrdila nyní Deníku Dana Ladmanová z klatovské policie.

K incidentu došlo vloni koncem července na Klatovsku. Německý pilot (33) tehdy vzlétl s horkovzdušným balonem z klatovského letiště. Nebyl sám, v koši měl pět německých parašutistů. Všechny poučil, jak se mají chovat, čeho se držet či naopak nedotýkat, jak mají stát. Vystoupal s nimi do výšky 2200 metrů, pak sestoupil do 1800 metrů, kde všichni na jeho pokyn najednou vyskočili. V tom začal balon prudce stoupat, pak se zastavil a začal náhle klesat. Cizinec se snažil pádu zabránit, ale neměl šanci splasklý balon udržet ve vzduchu, a to kvůli náhle nefunkčnímu paraventilu. Nebylo totiž možno balon znovu nafouknout. „Nemohl jsem nic dělat, jen se snažit přežít dopad na zem. Po něm jsem se vyplazil z koše. Asi po deseti minutách mě našli,“ líčil pilot policistům. Utrpěl zlomeninu bederního obratle a mnohočetné zlomeniny nohy.

FOTO: U Měcholup havaroval balón, muž má středně těžká zranění

Nehodou se zabývali policisté i odborníci z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Došli k závěru, že pilot udělal několik zásadních chyb. „Podle odborného vyjádření pilot nedodržel podmínky pro seskok parašutistů podle letové příručky balonu, v níž je uvedeno, že ve stejnou dobu nesmí seskakovat více parašutistů a smí seskočit pouze jeden. Dále porušil pravidla létání posádky, která musí být vybavena záchrannými padáky,“ uvedla Ladmanová. Podle informací Deníku pilot porušil i další pravidla. Celková hmotnost parašutistů činila 440 kg a byla tak překročena vzletová hmotnost balonu o plných 128 kg. Naopak po jejich vyskočení byla minimální přistávací hmotnost o 119 kg nižší, než měla být.

Podle závěru znalců byl balon letuschopný až do výskoku parašutistů, kdy při prudkém stoupání došlo k technické závadě.

Svědci viděli, jak balon vystoupal vysoko, následně splaskl a padal dolů