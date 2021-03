K děsivě vypadající havárii kamionu nedaleko Kladrub vyrážely v úterý po osmé hodině večer všechny záchranné složky. "Kamion sjel do příkopu. Záchranné službě jsme předali jednu zraněnou osobu," uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Při nehodě došlo k proražení palivové nádrže. "Uniklo z ní větší množství nafty, řádově stovky litrů. O úniku byl informován Odbor životného prostředí," pokračoval mluvčí. Nádrž hasiči utěsnili tmelem. "Následně jsme uklidili vozovku, na kterou se při havárii vysypala část nákladu menších kovových dílů," dodal Poncar. Silnice byla po dobu zásahu neprůjezdná.

Jak informovala policejní mluvčí Hana Kroftová, řidič nákladní soupravy s návěsem MAN TGX jel od obce Ostrov u Stříbra směrem na Kladruby. Nepřizpůsobil rychlost a v pravotočivé zatáčce vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromů a plastového odrazníku. "Poté se s vozidlem dostal do smyku a přejel vpravo přes komunikaci, kde sjel do příkopu. I zde narazilo vozidlo do stromu a nakonec do vyvýšeného svahu," popsala nehodu policejní mluvčí.

Ještě před transportem do nemocnice se řidič podrobil dechové zkoušce, která byla pozitivní. "Na displeji přístroje se ukázala hodnota přes 2,5 promile alkoholu v dechu. Policisté dopravního inspektorátu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a případem se i nadále zabývají," doplnila Kroftová.