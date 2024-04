Mladý řidič narazil do stromu po ztrátě kontroly nad vozidlem, pravděpodobně kvůli mikrospánku. Nehoda si vyžádala lehké zranění a materiální škody.

Dvousettisícovou škodou skončila jízda mladého řidiče, který nejspíš usnul za volantem na cestě mezi Částkovem a Velkým Rapotínem. Foto: HZSPK | Foto: Deník/Monika Šavlová

Mezi Částkovem a Velkým Rapotínem se trefil autem do stromu dnes dopoledne mladý řidič, kterého nejspíše přemohl mikrospánek.

„Řidič, ročník 2001, osobního vozidla Škoda Octavia jel ve směru od obce Částkov na obec Velký Rapotín a pravděpodobně z důvodu mikrospánku přejel vlevo, sjel do příkopu, kde havaroval do stromu. Při tom utrpěl zranění a byl převezen do zdravotnického zařízení k ošetření,“ uvedla mluvčí policie Barbora Šmaterová. „Řidiče havarovaného vozidla transportujeme s lehkým zraněním do Stodské nemocnice,“ doplnila mluvčí záchranářů Andrea Divišová. Dechová zkouška byla u řidiče negativní. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku 200 tisíc korun. K úniku PHM nedošlo.