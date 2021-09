Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření uvedené dopravní nehody. Obracejí se zejména na řidiče, kteří místem události projížděli a mají ve vozidle palubní kameru se záznamem situace před střetem a po střetu, aby se jim ozvali na telefonní čísla 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na číslo 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158. "Svoji žádost policisté obracejí i na muže s kšiltovkou v oranžových pracovních kalhotách, který po střetu sbíral poškozené části motocyklu z komunikace. V tomto případě se může jednat o důležitého svědka," uvedla dále Jiroušková.

Po střetu došlo skončil motocykl i jeho řidič na komunikaci. Řidič vozidla Audi z místa ujel ve směru na Bezdružice. "Motocyklista utrpěl vážné zranění, a tak byl z místa letecky transportován do nemocnice, kde byl hospitalizován. Ještě před tím s ním policisté provedli dechovou zkoušku, kterou vyloučili požití alkoholu před jízdou," doplnila mluvčí.

Dosud neznámý řidič s osobním vozidlem značky Audi A6 combi černé barvy jel ve směru od Plané na Bezdružice. "Z dosavadního šetření a zjištěných skutečností vyplývá, že na úrovni tamního obchodu začal řidič odbočovat vlevo na místní komunikaci a narazil do protijedoucího motocyklu značky Kawasaki, jehož 71letý řidič jel po hlavní komunikaci od Bezdružic na Planou," informovala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

