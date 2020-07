Před polednem došlo k dopravní nehodě u Merklína. Z dosavadního šetření vyplývá, ze 60lety řidič motocyklu Yamaha jel od obce Merklín na Horušany a při projíždění křižovatky Merklín, Horušany, Roupov přejel do protisměru, kde se čelně střetl s osobním vozidlem VW Passat, který řídil 48letý řidič. Po střetu obě vozidla skončila v silničním příkopu,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Dechovou zkouškou policisté zjistili, že řidič osobního vozu nebyl pod vlivem alkoholu a u motocyklisty byl nařízen odběr krve. „Zdravotnická záchranná služba letecky z místa dopravní nehody transportovala muže narozeného v roce 1960 s těžkým zraněním na Urgentní příjem FN Plzeň,“ dodala za záchranáře Andrea Divišová. Vzniklou škodu policisté odhadli na 170 tisíc korun.

Náraz do stromu

U Horních Polžic na Tachovsku narazila řidička s autem do stromu. Spolujezdec utrpěl těžká zranění. „Od Horních Polžic ve směru na Pačín jela s vozidlem Mazda 43leta žena. Z dosavadního šetření vyplývá, že při projíždění levotočivé zatáčky nezvládla řízení, vyjela vpravo mimo komunikaci, kde v silničním příkopu přední části auta narazila do kmene stromu. Při tom došlo ke zranění 49leteho spolujezdce, který byl letecky transportován do nemocnice,“ uvedla mluvčí Jiroušková s tím, že řidička vyvázla bez zranění a neřídila pod vlivem alkoholu. Policie odhadla škodu na 40 tisíc korun a nehodou se nadále zabývají.

Po čtvrté hodině odpolední bourala u vlakového hlavního nádraží v Plzni řidička motocyklu. „Žena narozená v roce 1986 byla transportována na Urgentní příjem FN Plzeň při vědomí a se středně těžkým zraněním,“ uvedla Andrea Divišová. Řidička jela na skútru ve směru od Americké směrem na Slovany. Při jízdě na mokré komunikaci nezvládla řízení skútru při jeho ovládání a pod viaduktem spadla na komunikaci,“ doplnila policejní mluvčí. I zde řidička nebyla pod vlivem alkoholu.