„Muž po několik desítek minut trvající resuscitaci svému zranění podlehl,“ uvedl Vítězslav Sladký ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a dodal, že zdravotníci vyslali na místo krizového interventa.

„Vzhledem k okolnostem, které vyvstaly na místě, si případ úmrtí motocyklisty, ročník 1957, převzali tachovští kriminalisté, kteří budou zjišťovat jeho příčinu a okolnosti. Bližší informace s ohledem na rodinu zemřelého nebudeme prozatím zveřejňovat,“ řekla krajská policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Podle Vladimíra Krajíce z Automoto klubu Stříbro, správce areálu, se neštěstí nestalo při závodech, ale při běžném neoficiálním tréninku, které jsou v sobotu i neděli otevřeny všem zájemcům. „Zatím přesně nevíme, co se stalo. Sám jsem to neviděl. Nebyl to náš člen, ale byl nám blízký, takže nás to zasáhlo,“ řekl Deníku Krajíc.

Podobná tragédie se ve Stříbře stala před čtyřmi lety, kdy tam taktéž při tréninku zahynul 47letý německý jezdec, který nezvládl jeden ze skoků.