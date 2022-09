„S ohledem na nepříznivou bilanci byla bezpečnost chodců stanovena jako jedna z hlavních priorit našeho krajského ředitelství,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Hana Kroftová. Doplnila, že v roce 2021 policisté zaevidovali na území kraje 3914 dopravních nehod, při kterých bylo usmrceno 34 osob, 1428 lidí bylo zraněno lehce a 84 těžce Mezi mrtvými bylo 12 chodců, což je nárůst oproti předloňskému roku o třetinu.

Zranitelní pěší

„V letošním roce jsme přijali řadu konkrétních opatření, jejichž cílem je zlepšit tuto situaci na silnicích v Plzeňském kraji, obzvláště pak na území města Plzně,“ řekl k nehodám chodců krajský policejní ředitel Jaroslav Vild.

Dodal, že v kampani policie upozorňuje nejen chodce, ale i řidiče motorových vozidel na to, aby dodržováním pravidel silničního provozu minimalizovali vážné následky dopravních nehod. Chodci by neměli zapomínat na to, že jsou nejzranitelnějším účastníkem v dopravě. „Mnohdy dopravní nehodě předchází porušení zákona v rovině „drobného prohřešku“, který může mít ale fatální následky. Ze strany chodce může jít o protiprávní jednání – špatné rozhlédnutí se při přecházení vozovky, chůze po špatné straně komunikace nebo pohyb na komunikaci za snížené viditelnosti bez reflexního prvku… U řidiče nerespektování rychlosti, nevěnování se řízení, jízdu pod vlivem alkoholu apod,“ řekla Kroftová.

Nový projekt, který byl spuštěn ve čtvrtek, je doprovázen tematickou grafikou, se kterou se může veřejnost setkat např. na autobusových zastávkách ve formě city lightů. Kampaň mohou lidé zaznamenat i na polepech některých tramvají či uvnitř nich, dále na úřadech, ve školách, v autoškolách a dalších institucích po celém území Plzeňského kraje. Kampaň vznikla na základě vzájemné spolupráce krajského policejního ředitelství s Krajským úřadem Plzeňského kraje a Magistrátem města Plzně.