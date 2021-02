Tachovští dopravní policisté přijali v úterý oznámení o nehodě, která se stala kolem 6.30 hodin na silnici mezi Novým Sedlištěm a Mlýncem. "Ve směru na Mlýnec jela s osobním vozidlem značky Hyundai 39letá řidička.

Dopravní nehoda mezi Novým Sedlištěm a Mlýncem. | Foto: Foto: Policie ČR

Z dosavadního šetření vyplývá, že nepřizpůsobila rychlost jízdy vozidla povětrnostním podmínkám, stavu a povaze komunikace a po projetí mírné pravotočivé zatáčky na sněhové vrstvě na komunikaci nezvládla řízení, vozidlo uvedla do smyku a vyjela do protisměru, kde čelně narazila do protijedoucího vozidla značky Nissan," popsala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.