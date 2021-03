Tachovští dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala 3. března letošního roku mezi 10.35 a 10.42 hodin v Tachově v Hornické ulici.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Jak informovala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková, zatím neznámý řidič tam před budovou číslo 1596, což je objekt České pošty, narazil do levého zadního rohu zaparkovaného osobního vozidla značky Škoda Fabia a z místa nehody ujel, aniž by si splnil zákonem stanovenou povinnost. V souvislosti s tím dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli být svědky uvedené nehody, aby se jim ozvali na telefonní čísla 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na číslo 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.