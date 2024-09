„Poskytovali jsme předlékařskou pomoc a zajistili místo nehody,“ uvedl k prvotní situaci na dálnici mluvčí hasičů Petr Poncar.

„Na místo události vyjely dvě zdravotnické výjezdové skupiny, skupina s lékařem a vzlétl také vrtulník LZS Líně. V místě nehody jsme péči poskytli třem osobám. Ošetřili jsme muže ročník 1974, kterého jsme s lehkým zraněním transportovali na urgentní příjem Fakultní nemocnice na Lochotíně, dále ženu ročník 1979, kterou jsme následně s lehkým až středně těžkým poraněním transportovali tamtéž. Oba pozemní cestou. O dalšího mladého muže jsme pečovali společně s LZS, která jej následně transportovala letecky ve vážném stavu na Emergency FNL,“ sdělil mluvčí záchranářů Lukáš Uherek.

„Včera ve večerních hodinách jel řidič r. 2005 na dálnici D5 ve směru jízdy na SRN. Podle dosud zjištěných informací v prostoru 109,2 km uvedl z dosud neznámých důvodů vozidlo Citroën do smyku a přední částí vozidla narazil do krajových svodidel,“ informovala mluvčí policistů Iva Vršecká. Vlivem nárazu se vozidlo odrazilo vlevo, kde se střetlo se středovými svodidly a zůstalo stát v levém jízdním pruhu. „Ve stejném směru jízdy jela řidička ročník 1979 s vozidlem tovární značky BMW, která byla zařazena v levém jízdním pruhu. Podle dosud zjištěných skutečností nestihla zareagovat na situaci před svým vozidlem a střetla se přední částí vozidla BMW s přední částí vozidla Citroën. Následně došlo ke střetu s řidičem vozidla Citroën, který se po předchozí dopravní nehodě pohyboval po komunikaci,“ popsala dále Vršecká. „Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče vozidla Citroën, který byl letecky přepraven do nemocnice,“ doplnila mluvčí policie. Dechová zkouška řidičky byla negativní. „V ranních hodinách jsme obdrželi zprávu, že řidič vozidla Citroën i přes veškerou snahu lékařů svým zraněním podlehl. Příčinou a veškerými okolnostmi dopravní nehody se policisté nadále zabývají,“ zakončila smutnou bilanci nehody Iva Vršecká.

Policisté z dálničního oddělení Ostrov u Stříbra proto hledají svědky vážné dopravní nehody, ke které došlo dne 11. září 2024 kolem 20. hodiny na dálnici D5 v prostoru 109,2. km ve směru jízdy na obec Rozvadov. Jedná se o úsek dálnice mezi exitem č. 107 (Stříbro) a benzinovou čerpací stanicí u obce Kladruby, která se nachází na 111. km. „Žádáme všechny řidiče, kteří mají ve svém vozidle palubní kameru a projížděli uvedeným místem v uvedený čas nebo osoby, které byly svědky události, při které došlo nejprve k havárii osobního vozidla Citroen a poté ke srážce vozidla BMW s tímto automobilem a následně s jeho řidičem, který se pohyboval po komunikaci, aby se přihlásili na kterékoliv policejní služebně nebo na bezplatné lince 158,“ vzkazuje mluvčí policie Iva Vršecká. Informace mohou předat také na tel. čísle dálničního oddělení Ostrov u Stříbra 974 337 501.

„Provedli jsme úklid uniklých provozních kapalin a v rámci šetření nasvěcovali místo nehody,“ doplnil mluvčí hasičů s tím, že poslední hasičcské auto odjíždělo z místa po jedenácté hodině večerní.