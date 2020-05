Do smyku uvedl řidič vozidlo Renault Laguna po projetí pravotočivé zatáčky, když nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem a stavu komunikace.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Auto skončilo v příkopu a narazilo do dvou přenosných dopravních značek. Nehoda se stala 16. dubna kolem sedmé hodiny večer mezi Bezděkovem a Janovem a policie hledá svědky, kteří by mohli pomoci jejímu objasnění. „Policisté na místě ztotožnili dva muže, avšak v tuto chvíli není zřejmé, kdo z nich vozidlo řídil,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Policisté žádají občany, kteří by mohli být svědky uvedené havárie, aby se jim ozvali na telefonní čísla 974 337 266, 974 337 251, 974 322 015 nebo na linku 158.