„U jednoho bytového domu zaparkovala osobní vozidlo značky Volkswagen Passat 48letá žena, která vozidlo řádně nezajistila proti jeho rozjetí. Vozidlo se rozjelo na hlavní komunikaci, po které v tu dobu projížděl autobus. Přestože se jeho řidič snažil na vzniklou situaci reagovat a řízení strhl doleva, zadní část passatu narazila do přední části autobusu,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Žádná ze čtyř osob, které byly v době nehody v autobusu, nebyla zraněna. Alkohol vyloučily dechové zkoušky. Vzniklá škoda je 150 tisíc korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.