Až na poslední chvíli si řidič všiml, že auto před ním odbočuje, skončilo to nehodou.

Nehoda v Malé Vísce. | Foto: Policie ČR

Dvaapadesátiletý řidič jel s mercedesem a připojeným přívěsem od Malé Vísky na Klatovy. Před ním odbočoval vpravo třiadvacetiletý řidič se Škodou Octavia. Řidič mercedes si toho ale všiml na poslední chvíli, strhl řízení vlevo a narazil do levého zadního rohu vozidla Škoda. To bylo nárazem odhozeno vpravo mimo komunikaci, kde narazilo do sloupku a oplocení domu. „Na vozech a plotu je škoda 115 tisíc korun. Dechové zkoušky byly negativní. Ke zranění nedošlo. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Klatovech,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.