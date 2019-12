V péči záchranářů skončila třiadvacetiletá řidička vozidla značky Peugeot a její malá dcera po nehodě, která se stala ve čtvrtek odpoledne u Trnové.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

„Třiadvacetiletá řidička, která jela ve směru od Tachova na Trnovou, se při řízení otočila na svoji dceru, která seděla na zadním sedadle. Následně řidička najela na pravou krajnici, kde poškodila směrový sloupek, strhla řízení vlevo a vjela do silničního příkopu, poté přední částí vozidlo narazilo do stromu,“ informovala policejní mluvčí Hana Kroftová a dodala, že řidičku i její nezletilou dceru si převzali záchranáři do své péče. Škoda na vozidle byla odhadnuta na 30 tisíc korun.