Dopravní policisté v Tachově šetřili během středy dvě nehody, při kterých došlo ke zraněním.

Hned ráno kolem půl osmé vyjížděli k nehodě na třídě Míru v Tachově. 25letý řidič s osobním vozidlem značky Škoda Fabia při jízdě ve směru do Plzeňské ulice nedodržel dostatečnou vzdálenost za vozidlem značky Ford Tourneo, jehož řidič zpomaloval kvůli odbočení, a narazil do jeho zadní části. „Při střetu utrpěla 25letá spolujezdkyně z fabie zranění a byla záchrannou službou převezena do nemocnice k dalšímu vyšetření,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Požití alkoholu u řidičů policisté vyloučili dechovými zkouškami, vzniklou škodu odhadli v tomto případě na celkových 60 000 korun.