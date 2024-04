Změna počasí a sněhová přeháňka zkomplikovaly situaci na dálnici D5, kde došlo k vážné dopravní nehodě. Zranění utrpěla jedna žena, která byla transportována vrtulníkem do nemocnice.

Po sněhové přeháňce, která se nad Stříbrskem ve středu 17. dubna navečer přehnala, došlo na dálnici D5 nedaleko Kladrub na 112. kilometru směrem na Prahu k dopravní nehodě. Čtyřiatřicetiletý předjížděl v levém pruhu se svým vozidlem Dacie Dokker nákladní soupravu, nezvládl vozidlo a narazil do vpravo jedoucího kamionu. K nehodě tak vyjížděly všechny složky IZS, pro zraněnou ženu letěl vrtulník.

„Řidič, ročník 1990, nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky, dostal s vozidlem na zasněžené vozovce smyk a narazil do vpravo jedoucí nákladní soupravy řízené řidičem narozeným v roce 2001,“ uvedl mluvčí policie Ondřej Hodan. V Dacii cestovaly celkem čtyři osoby, jedna žena byla zraněna a do nemocnice ji dopravil vrtulník. „Záchranáři na místě ošetřili muže ve středním věku, který utrpěl povrchová zranění. Toho ponechali na místě. Žena, také středního věku, utrpěla středně těžká zranění. Při vědomí byla transportována cestou Leteckou záchrannou službou na Emergency do Fakultní nemocnice na Lochotíně,“doplnila mluvčí záchranářů Mária Svobodová. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen dechovou zkouškou.