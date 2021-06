Svědky dopravní nehody, která se stala už 23. března u kladrubského kláštera, hledá nyní dopravní policie.

Ve směru od Ostrova do Kladrub jel 41letý řidič nákladní soupravy. Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič nebyl za jízdy připoutaný a nepřizpůsobil rychlost jízdy. V nepřehledné pravotočivé zatáčce nezvládl řízení, vyjel vlevo, kde narazil do dopravního zařízení a do dvou stromů. Poté se souprava odmrštila vpravo a narazila do příkopu a do stromu. Náklad se vysypal na vozovku. Řidič byl zraněn, navíc nadýchal alkohol. Podle policie se krátce po havárii na místě nacházeli tři možní svědkové, a to starší řidič s bílou Škodou Octavia a dvě ženy, které jely dodávkou.