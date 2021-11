Událost se stala kolem čtvrté hodiny ranní. "Krátce před čtvrtou hodinou přijal operační důstojník informaci o přeshraničním pronásledování odcizeného vozidla BMW ze strany německých kolegů. Ti vozidlo stavěli na jejich území, avšak řidič na znamení dané k zastavení nereagoval a začal ujíždět ve směru do České republiky," informovala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Řidič kradeného auta pokračoval vysokou rychlostí po dálnici D5 směrem na Plzeň. "Ještě před tím, než se do aktivního pronásledování zapojily naše hlídky, ujíždějící vozidlo v prostoru kilometru 112 zpomalil autobus, který právě předjížděl nákladní soupravu. Řidič osobního auta chtěl zřejmě mezi oběma vozidly projet. Manévr se mu však nepodařil a narazil při tom do zadní části nákladní soupravy a následně i do autobusu," popsala dále mluvčí.

Pronásledované vozidlo po kolizi havarovalo v odstavném pruhu. Narazilo do kovových svodidel, o která se zastavilo. Podle policie z něj řidič, jak uvedl server krimi-plzen.cz se jednalo o Moldavana, vystoupil a začal před německými policisty utíkat. "Při tom si zřejmě neuvědomil, že se nachází na dálničním mostu, přeskočil jeho svodidla a zábradlí a přibližně z 15metrové výšky se zřítil dolů. Němečtí policisté k vážně zraněnému muži, kterým je 25letý cizinec, přivolali záchrannou službu a ta jej letecky transportovala do nemocnice."

Podle mluvčí záchranné služby Márii Svobodové transportovala Letecká záchranná služba muže ve velmi vážném stavu s četnými zraněními a zajištěnými dýchacími cestami na Emergency FN Lochotín.

Jak doplnil mluvčí hasičů Petr Poncar, cestujícím v autobusu se nic nestalo a byl jim přistaven náhradní spoj.

Případem přeshraničního pronásledování se nyní zabývají tachovští kriminalisté, kteří veškeré okolnosti zjišťují. Dopravní nehodu šetří policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra.